Soroptimist Club di Grosseto: firmata la carta etica per lo sport femminile

Grosseto: Giovedì 20 giugno 2024 il Soroptimist Club di Grosseto ha incontrato, sul palco della Gara a cronometro femminile di bicicletta svoltasi a Grossseto, l'assessore On. Fabrizio Rossi e il Sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna per la firma della "Carta Etica per lo sport al femminile".



"Il Soroptimist Club di Grosseto - scrive il presidente Patrizia Nalesso - ringrazia per l'attenzione a questo documento normativo che il Soroptimist Nazionale sta divulgando tramite i Club italiani, per sottolineare il rispetto e la parità di genere anche nell'ambito dello sport. Il Soroptimist di Grosseto ed il Comune di Grosseto hanno avuto sempre grande sintonia nei vari progetti proposti, confermata dalla firma della Carta Etica da parte del Sindaco di Grosseto con il sostegno e la sensibilità - conclude Patrizia Nalesso - dell'assessore allo sport On. Fabrizio Rossi."