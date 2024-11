Sorano si illumina per Natale grazie al Comune e agli sponsor

Sindaco Lotti: «Grazie al supporto di alcuni privati e ad un investimento comunale riusciremo ad illuminare Sorano e ad addobbare le frazioni»

Sorano: L’Amministrazione comunale ha destinato un’importante fondo per illuminare il borgo e per allestire alcuni addobbi nelle frazioni. Ma non solo. «Grazie al contributo di alcuni sponsor – spiega il sindaco di Sorano, Ugo Lotti – siamo riusciti a portare a compimento il progetto. La somma donata aggiunta ai fondi comunali ci permetterà di rendere più vivo il nostro borgo durante il periodo natalizio. Voglio ringraziare personalmente e a nome della comunità tutti coloro che con gioia hanno donato fondi per l’iniziativa di Natale: l’obiettivo condiviso è la crescita e la valorizzazione del nostro paese e la consapevolezza di poter cambiare il futuro di noi tutti. Creare sinergie tra pubblico e privato, in questo momento, è fondamentale per riuscire a portare avanti progetti per migliorare il luogo dove viviamo: il sostegno che abbiamo riscontrato ci spinge ancora di più ad impegnarci con passione per dare a Sorano un futuro migliore».