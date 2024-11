Scuole in natura: presentato il nuovo catalogo di Educazione ambientale del PNAT 2024/2025

Isola Elba: Ogni anno scolastico, il Parco Nazionale Arcipelago Toscano offre alle scuole del territorio un ampio ventaglio di opportunità attraverso un catalogo di attività di educazione ambientale, per la maggior parte a costo zero. Le proposte, diversificate secondo il grado di istruzione, mirano a educare una cittadinanza locale all'impegno sui temi della lotta contro i cambiamenti climatici, all'attenzione alle criticità ambientali con consapevolezza tecnico-scientifica allo scopo di formare un’opinione pubblica orientata verso soluzioni per lo sviluppo sostenibile.





Sono già in corso le prime operazioni relative al nuovo catalogo di Educazione Ambientale dell’anno scolastico 2024-2025, documento che si rivolge ai docenti e agli studenti delle scuole dell’Arcipelago Toscano, offrendo complessivamente 31 proposte diverse, suddivise per i diversi ordini e grado scolastici e per tipologie di esperienze: visite guidate a siti naturalistici ed archeologici, musei e monumenti, laboratori didattici, incontri con esperti, approfondimenti di progetti di conservazione della natura e iniziative studiate ad hoc per i PCTO ( Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento)

Si parla di biologia marina, geologia, storia ed entomologia con l’accompagnamento di Guide Parco specializzate e di esperti che il Parco Nazionale sostiene con la ricerca sul territorio. Il perno dell’intero programma si fonda sui principi dell’outdoor education, una proposta pedagogica che offre una risposta anche agli stili di vita imposti dopo la recente pandemia. Grazie agli esperti, al personale di Info Park e alle Guide del Parco le attività sono improntate ai principi dell’interdisciplinarità, educando gli studenti non solo ad attivare relazioni ecosistemiche con le isole toscane, ma anche relazioni interpersonali forti fra studenti, docenti e accompagnatori.

L’intento delle attività è rinsaldare il legame tra le scuole e gli insegnanti che operano nell’Arcipelago Toscano, orientandoli agli obiettivi dello sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 ONU, in piena sintonia con i valori della Riserva della Biosfera “Isole di Toscana” del Programma MAB UNESCO.

“Sono soddisfatto di questo nuovo catalogo – commenta il Presidente Sammuri - l’educazione ambientale è uno degli obiettivi che l’Ente Parco deve perseguire durante l’anno, per missione istituzionale. Mi riferisco non soltanto ad esperienze che si svolgono in contesti naturali, ma anche a percorsi didattici studiati su misura per le scuole superiori come Redazione Natura, oppure realizzati nei Centri di Educazione Ambientale e nelle case del Parco presenti nelle varie isole, dove è garantito un rapporto diretto e concreto con il mondo reale e il coinvolgimento nella sua interezza del soggetto in formazione. I numeri ci danno ragione della buona riuscita di questa iniziativa: nell'A.S. 2023-2024 hanno aderito al catalogo tutti gli istituti scolastici di Elba, Capraia e Giglio, per un totale di 94 richieste che hanno coinvolto 2.039 studenti e un impegno economico per l’Ente Parco di circa € 50.000”.

Le adesioni per l’anno scolastico corrente sono ancora aperte e potranno pervenire via mail al personale di Info Park entro la data del 22 gennaio 2025; le attività si svolgeranno fino al 30 aprile 2025.