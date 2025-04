Sopralluogo a San Baronto, Giani: "Interverremo più rapidamente possibile"

Sopralluogo ieri pomeriggio del presidente Giani su alcuni delle criticità maggiori che hanno interessato la Sp 9 a seguito degli eventi dell'emergenza regionale.

Firenze: In particolare la direttrice che collega i Comuni di Serravalle Pistoiese, Quarrata e Lamporecchio è interessata da numerosi eventi franosi ed è interrotta nella frazione di San Baronto, Lamporecchio. Insieme al presidente Giani anche il presidente della Provincia di Pistoia Luca Marmo, i sindaci del territorio e i tecnici.

"Stiamo valutando come intervenire in somma urgenza in maniera decisa per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile-ha detto Giani- previa valutazione dei geologi e dei tecnici, almeno per i mezzi leggeri e in senso unico alternato. Queste criticità si inseriscono nel contesto di dissesto che ha caratterizzato questa area del Monte Albano, come anche il Mugello o le aree pianeggianti interessate dalle alluvioni. Per poter pianificare e affrontare i lavori che occorrono in maniera organica-ha concluso Giani- per sostenere i sindaci con le coperture adeguate occorre la dichiarazione di stato di emergenza nazionale e mi auguro che questo possa avvenire"