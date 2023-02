Somministrazione alimenti e bevande: al via il corso SAB Confcommercio

Grosseto: Come noto, chi intende avviare un’attività nell’ambito della somministrazione alimenti e bevande, che sia un bar, un ristorante, una pizzeria oppure vuole aprire un’attività di commercio di prodotti alimentari in qualsiasi forma - dettaglio, ambulante o a domicilio, deve aver frequentato, per legge, il corso di formazione obbligatoria SAB - Somministrazione di Alimenti e Bevande (Ex Rec).



A tutti gli interessati Confcommercio Grosseto comunica che la prossima edizione del corso SAB è in partenza. Nello specifico le lezioni, in presenza, inizieranno il 27 febbraio, per un totale di 90 ore.

Le iscrizioni sono aperte.

I partecipanti acquisiranno competenze sui pericoli legati ai processi di preparazione, conservazione e distribuzione degli alimenti, impareranno a leggere il quadro normativo di riferimento, a conoscere i requisiti strutturali, ma soprattutto le regole per gestire correttamente gli alimenti, l’igiene della persona e dell’ambiente.

Gli iscritti che avranno frequentato almeno l’80% delle ore complessive di lezione e che avranno superato l’esame finale riceveranno l’attestato di frequenza, garantito dall’Agenzia formativa della Confcommercio Grosseto, che è accreditata dalla Regione Toscana e certificata.

“Questa è un’occasione da non perdere in particolare per chi desidera iniziare una nuova attività nel settore già dalla prossima estate” sottolineano dell’Associazione che, praticamente da sempre, si occupa dell’organizzazione di questi corsi e di tutto ciò che concerne i settori Pubblici esercizi e Alimentaristi, anche sul piano normativo nonché di rappresentanza, con i sindacati Fipe e Fida.

“Al termine del corso, il neo imprenditore sarà assistito da Confcommercio Grosseto e guidato nell’avvio di impresa – aggiungono dall’associazione - Quest'ultimo potrà contare sin dalla fase di start-up su tutti i servizi Confcommercio in ogni aspetto che la gestione dell’attività richiede, a partire da una consulenza su misura alla realizzazione di un business plan, all’accesso a finanziamenti agevolati ed eventuali incentivi e risorse messe a disposizione tramite bandi”.

Per iscrizioni o anche solo per maggiori informazioni chiamare il numero 0564 470111 oppure scrivere a formazione@confcommerciogrosseto.it.