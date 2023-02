Sport “Soluzioni e strategie per un allenamento efficace”: workshop della Figc 24 febbraio 2023

Redazione Castiglione della Pescaia: Martedì 28 febbraio la Pro soccer lab ospiterà al Casamorino l’incontro formativo organizzato con lo staff tecnico del Centro Federale e Area di Sviluppo Territoriale di Grosseto.

Si terrà alle ore 17, il workshop “Evolution programme” della Figc, organizzato insieme a Francesco Rosi, responsabile tecnico del Centro federale e area di sviluppo territoriale di Grosseto. L’obiettivo è quello di spiegare la crescita globale dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici. “Siamo felici di condividere nel nostro centro sportivo – ha spiegato Roberto Picardi, responsabile dell’area tecnica della Pro soccer lab – questo prestigioso incontro formativo e ci tengo personalmente a ringraziare i tecnici professionisti del Centro Federale Territoriale. Il workshop, insieme ai clinic per allenatore di settore giovanile e agli altri eventi che organizziamo sia a Castiglione sia fuori, ci consente di incrementare il processo di formazione del nostro staff e di offrire agli istruttori delle altre società l’opportunità di crescere insieme a noi”. Il programma della seduta prevede inizialmente un’attività in campo con la categoria Pulcini della Pro Soccer Lab, strutturata dal responsabile tecnico Francesco Rosi e condotta dagli allenatori Matteo Pratesi, Area tecnica Cft-Ast, e Riccardo Dellepiane, Area Portieri Cft-Ast, che presenteranno delle proposte tecniche per creare un modello efficace di giocatore di calcio del futuro, puntando al 2030, sulla base delle metodologie fin qua sviluppate. “La nostra mission – ha spiegato Francesco Rosi, responsabile tecnico del Centro federale e area di sviluppo territoriale di Grosseto – è quella di supportare le società sportive del territorio nella costruzione delle basi di un calcio formativo, portando il format metodologico nazionale all’interno delle singole società. Vogliamo anche coinvolgere tutti i soggetti che interagiscono con i bambini e i ragazzi creando un programma formativo a trecentosessanta gradi che possa mirare all’eccellenza”. Successivamente, dalle ore 18 alle ore 20 in aula, saranno introdotti da Christian Morgia, responsabile tecnico regionale dei Centri federali e delle Aree di sviluppo territoriali, i temi delle aree di lavoro del workshop, presentati da Francesco Rosi e Riccardo Dellepiane attraverso i seguenti temi: “Progettare un ambiente di apprendimento efficace con soluzioni”, “Strategie da applicare in campo”, “Il Portiere dentro al Gioco” e “L’evoluzione del ruolo del Portiere”.

