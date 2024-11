Solidarietà dal Comune di Castiglione della Pescaia: in arrivo i "Pacchi alimentari"

In occasione del Natale in arrivo dal Comune di Castiglione della Pescaia i "Pacchi alimentari con generi di prima necessità" a sostegno delle famiglie meno abbienti.

Castiglione della Pescaia: L'Amministrazione comunale investe nella solidarietà, prevedendo una misura di sostegno alle famiglie del proprio territorio che vivono in situazioni di difficoltà.

«Quest’anno abbiamo deciso - dichiarano la sindaca Elena Nappi e l’assessore al sociale Sandra Mucciarini - di cambiare formula per sostenere le famiglie che si trovano in maggiore difficoltà, invece di dare “buoni spesa”, dove a volte abbiamo avuto segnalazioni di acquisti non sempre dediti ai beni di prima necessità, per evitare ciò abbiamo deciso di realizzare pacchi del valore dei vecchi buoni ma pieni di generi necessari, viveri, bevande, alimenti per l’infanzia e dolci sapori, che siano di reale sostegno e facciamo sentire il calore del Natale e la vicinanza dell’amministrazione. Naturalmente il tutto avverrà, come sempre, su richiesta ed in base all’Isee, e saranno recepite tutte le necessità religiose, allergie, intolleranze che ogni nucleo famigliare esprimerà. Le consegne avverranno nella settimana prima di Natale e sarà il nostro modo per fare gli auguri a chi è meno fortunato».

Un investimento complessivo di 10mila euro per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità che andranno a comporre i pacchi da distribuire in occasione delle prossime festività natalizie, finanziato per metà con risorse del bilancio comunale e per metà offerto dal supermercato Conad di Castiglione della Pescaia. Carne, pesce, frutta, latte, formaggi e prodotti per l’infanzia fino ad un valore di 100 euro per i nuclei familiari fino a due persone, e 200 euro per i nuclei familiari più numerosi.

C'è tempo fino al 13 dicembre per presentare la domanda di accesso ai "Pacchi alimentari", corredata di tutta la documentazione richiesta.

L'avviso e il modello di domanda è reperibile sul sito istituzionale del Comune. Le domande potranno essere consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Castiglione della Pescaia, o inviata all’indirizzo Pec comune.castiglione.pescaia@legalmail.it

Una volta accertati i requisiti per l'assegnazione verrà stilata un'apposita graduatoria e sarà possibile procedere alla consegna secondo un calendario che verrà comunicato ai beneficiari.

Si può presentare solo una domanda per nucleo familiare.