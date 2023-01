Sinistra Italiana Firenze: "dissipare le ombre sul tesseramento"

Firenze: In merito alle notizie di stampa apparse oggi sui media circa l’andamento anomalo del tesseramento in provincia di Firenze, Sinistra Italiana scrive quanto segue.



"Nelle ultime giornate in cui si poteva iscriversi al partito di Sinistra italiana per l‘anno 2022, ovvero durante il ponte dell’Immacolata nel dicembre scorso, abbiamo assistito ad un’impennata di iscrizioni inconsuete e di conseguenza, viste le accuse lanciate dal segretario della Federazione di Siena, riteniamo urgente che si chiarisca la reale volontà e la correttezza dei tesseramenti 2022, non solo nelle province di Siena e Firenze, ma in tutta la Toscana.

Per questo ho ufficialmente chiesto al commissario Paglia, nei luoghi deputati, di istituire una commissione speciale, da lui presieduta, che possa verificare puntualmente lo stato delle iscrizioni al nostro partito e procedere ad individuare eventuali anomalie, con l'obiettivo della trasparenza e della correttezza dei rapporti interni", conclude Ivan Moscardi, segr. Federazione Firenze di Sinistra Italiana.