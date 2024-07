Cronaca Sindrome da decompressione per un sub all'Isola del Giglio 18 luglio 2024

Isola del Giglio: Intervento del 118 della Asl Tse alle ore 13:17 a Giglio Porto per probabile sindrome da decompressione di un sommozzatore. Intervenuta ambulanza Misericordia Giglio medicalizzata. Attivata la Camera Iperbarica di Grosseto ed Elisoccorso di Viterbo. Sul posto anche Capitaneria di Porto. La persona soccorsa è un uomo di 42 anni, valutato in codice 3 Seguici



