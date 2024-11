‘Siena Invicta’, un’esposizione artistica multimediale a Montalcino

Siena Invicta è la mostra e performance multimediale sulla consegna delle chiavi di Siena alla Vergine Maria curata dall’artista Silvia Gasparrini e dalla storica dell’arte Giulia Ercole. L’esposizione, patrocinata dal Comune di Montalcino, sarà allestita, dall’8 Dicembre 2024 al 6 Gennaio 2025, presso la Fortezza di Montalcino

Montalcino: L’esposizione artistica e multimediale sulla consegna delle chiavi di Siena alla Vergine Maria dal titolo ‘Siena Invicta’, curata dall’artista Silvia Gasparrini e dalla storica dell’arte Giulia Ercole, sarà allestita presso la Fortezza di Montalcino e sarà visibile dall’8 Dicembre 2024 al 6 Gennaio 2025 dalle ore 9:00 alle ore 20:00.

Il progetto artistico di Silvia e Giulia ripercorre le tappe storiche di un significativo gesto, ovvero quello della consegna delle chiavi della città di Siena alla Vergine Maria, gesto compiuto più volte nei secoli in occasione di eventi drammatici e cruciali che afflissero Siena e le terre della Repubblica. Al centro la devozione mariana e lo spirito cavalleresco che così profondamente caratterizza e ricorda il forte legame di Montalcino con l’antica Repubblica senese. Siena diventa il simbolo, l’emblema della città ideale nel quale rifulge un ideale edificante, universale e senza tempo

La mostra è composta da sette opere di Silvia Gasparrini, che illustrano i differenti episodi della consegna delle chiavi della città di Siena a Maria, realizzate secondo la tecnica della pittura tradizionale su tavola. Oltre a queste raffigurazioni, c’è anche un corto cinematografico realizzato con la regia di Giulia Ercole in collaborazione con la casa di produzione Moviement di Riccardo Domenichini: la storia è quella dell’incontro fra un viaggiatore e la città di Siena che, in prima persona, lo guida alla scoperta della sua bellezza, della sua storia e della sua profonda devozione mariana.

La mostra, già allestita presso la Galleria Olmastroni a Siena, il Museo d’Arte Sacra di Buonconvento, l’Ospedale Santa Maria alle Scotte, la Chiesa di San Pietro in Villore a San Giovanni d’Asso e la Sala delle Macine a Monteroni d’Arbia, con il patrocinio del Comune di Montalcino arriva a Montalcino presentata dalla Confraternita del Santuario Madonna del Soccorso e inaugurata dal Comune presso i locali della Fortezza l’8 Dicembre 2024 alle ore 18:00. Per l’allestimento della mostra è stata scelta la Fortezza di Montalcino, in quanto costruita dagli architetti senesi Mino Foresi e Domenico di Feo nel 1361, rappresenta e va a consolidare il forte legame con la città di Siena.