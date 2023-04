Finanza Sicurezza sul lavoro, in partenza i corsi di Formimpresa dedicati alle aziende 11 aprile 2023

11 aprile 2023 161

161 Stampa



Redazione Grosseto: Il Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro ( D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) stabilisce che in tutte le aziende, ad eccezione delle ditte individuali senza dipendenti o collaboratori, il datore di lavoro debba ottemperare ad obblighi di garanzia e tutela dei lavoratori.

Nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, Formimpresa di Confartigianato Imprese Grosseto offre supporto alle imprese sia attraverso un servizio mirato di consulenza e assistenza che tramite l’organizzazione dei corsi di formazione obbligatori. Ecco i corsi di prossima attivazione: 1. Primo corso addetto primo soccorso aziendale gruppo B,C partenza giovedì 20 aprile. 2. Corso di aggiornamneto addetto primo soccorso aziendale gruppo B,C, partenza venerdì 28 aprile. 3. Corso formazione sicurezza dei lavoratori, primo corso e aggiornamento, rischio basso, medio, alto partenza giovedì 4 maggio. 4. Corso RSPP responsabile del servizio di prevenzione e protezione, primo corso e aggiornamenti, rischio basso, medio e alto partenza venerdì 5 maggio. I corsi si svolgeranno nelle aule formative di Confartigianato Imprese Grosseto, via Monte Rosa 26 Grosseto. Per info e iscrizioni Anna Maria Carini, tel. 0564 419544 e-mail annamaria.carini@artigianigr.it

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Finanza Sicurezza sul lavoro, in partenza i corsi di Formimpresa dedicati alle aziende Sicurezza sul lavoro, in partenza i corsi di Formimpresa dedicati alle aziende 2023-04-11T11:30:00+02:00 245 it Formimpresa di Confartigianato Imprese Grosseto, partiranno il 28 aprile i corsi di Sicurezza sul lavoro PT1M /media/images/corsi-formimpresa-sicurezza-sul-lavoro.jpg /media/images/thumbs/x600-corsi-formimpresa-sicurezza-sul-lavoro.jpg Maremma News Grosseto, Tue, 11 Apr 2023 11:30:00 GMT