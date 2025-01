Sicurezza stradale Montemassi e via Collacchia nella frazione di Ribolla, interrogazione di Gramola

Roccastrada: “Nei giorni scorsi il sindaco Limatola ha risposto alla mia interrogazione relativa alla sicurezza stradale di Via Montemassi e Via Della Collacchia nella frazione di Ribolla. Secondo i dati forniti dal Comune, dal 2022 al 2024 le due vie sono state interessate da 7 incidenti tra autovetture e nessuna collisione con pedoni o ciclisti. Elemento questo, lascia intendere Limatola, che denota la scarsa pericolosità di quel tratto viario”. A parlare è la consigliere comunale Franca Gramola della Lega Alta Maremma.

“Nella mia interrogazione – spiega- avevo chiesto al primo cittadino di Roccastrada quali siano, a margine della già esistente rotatoria, le iniziative che questa amministrazione intende intraprendere e quali sono le tempistiche per l’attuazione delle iniziative previste al fine di risolvere il pericolo ed il disagio relativamente alla circolazione pedonale delle due principali arterie viarie di Ribolla.

Le risposte di Limatola, in sintesi sono che: la realizzazione della rotatoria, assieme alla segnaletica verticale con le necessarie limitazioni hanno consentito un miglioramento della viabilità ed un aumento della sicurezza dato che la stessa rotonda determina discontinuità nella circolazione ed una forte riduzione di velocità. Ed ancora: È comunque nelle intenzioni dell'Amministrazione Comunale perseguire soluzioni di moderazione della viabilità in grado di migliorare sempre di più la sicurezza della strada.

Alle inconcludenti risposte di Limatola, non posso assolutamente dichiararmi soddisfatta. Per l’ennesima volta il primo cittadino opta per una non risposta. Basterebbe percorrere il tratto viario in esame per capire che la rotatoria e la segnaletica verticali non sono sufficienti. Auto ed autotreni sfrecciano, ogni giorno, per il centro abitato, anche con oggettiva evidenza ben oltre il limite di velocità consentito. E data l’assenza di marciapiedi per la quasi totalità del tratto stradale, i pedoni sono costretti a camminare a bordo strada in situazione di surreale pericolo.

Della pericolosità di questa situazione pare che Limatola sia l’unico a non essersene reso conto. In barba, quindi, ai circa 70 cittadini che hanno recentemente firmato una petizione per chiedere il miglioramento della sicurezza e del decoro proprio di quel tratto viario.

Nel mio ruolo di Consigliere Comunale, nel ribadire profonda insoddisfazione per l’astratta risposta ricevuta, continuerò a sollecitare l’amministrazione affinché attui celermente soluzioni risolutive a questa annosa situazione” conclude Franca Gramola.

foto di repertorio