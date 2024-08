Sicurezza, Rossi (FDI): “Simiani critica se stesso e il PD"

"Episodi tra stranieri figli delle scellerate scelte sull’immigrazione da parte della sinistra protrattisi per anni”

Grosseto: “Strabismo di Simiani sui fatti di sangue in comuni limitrofi da ragione alle nostre battaglie di sempre. I fatti violenti di Castiglione della Pescaia non preoccupano Simiani perché c’è una giunta Pd e riguardano ragazzi eventualmente italiani oppure inizia ad aprire gli occhi su Grosseto per criticare le politiche della sinistra in tema di immigrazione illegale e delinquenza? Integrare gli immigrati che si macchiano di crimini è la sua soluzione o apre gli occhi sul degrado causato da taluni soggetti che arrivano senza controlli e che finiscono in mano alla criminalità organizzata e delinquono?





Preferisce punire chi commette reati, soprattutto quelli legati alla droga, che rappresentano nel nostro territorio la stragrande maggioranza dei fatti incresciosi degli ultimi tempi oppure pensa che il problema sia risolvibile come ha fatto la sinistra nel decennio precedente con la solita ricetta demagogica? FDI ha fatto la sua scelta da tempo. I delinquenti a maggior ragione se illegalmente presenti nel territorio nazionale devono essere espulsi dal paese o messi in carcere e, grazie alle politiche del governo Meloni, oltre ad esserci un calo del 65% degli sbarchi, anche le espulsioni (effettive) sono più che raddoppiate.

L’ennesimo episodio di violenza e regolamento, plausibile, di conti a Grosseto, dovuto allo spaccio di stupefacenti, con tanto di accoltellamento tra extracomunitari è la cartina di tornasole delle scellerate politiche a maglie non larghe, ma larghissime, della sinistra del passato. Non si tratta di coloro che sono sbarcati ieri, ma soggetti che da anni gravitano illegalmente nel Paese o che ormai sono dediti alla delinquenza. La stessa premier ha dovuto denunciare alla procura antimafia il malaffare dietro l’immigrazione illegale, e ancora vogliamo dire che il problema è lo ius soli?”. È quanto afferma il deputato grossetano, coordinatore regionale FDI Toscana, Fabrizio Rossi rispondendo alle accuse mosse dal deputato Dem, Marco Simiani.

“Il governo Meloni – commenta Rossi, - come vorrebbe far credere il Dem Simiani, non ha certamente fallito sulle politiche contro l’immigrazione clandestina o contro l’uso e spaccio di droga, tantomeno sulla sicurezza come anche i dati recentemente illustrati dal sindaco di Grosseto testimoniano. I numeri non sono interpretabili in base alla volontà politica del Pd. Parlano chiaro. Gli sbarchi in Italia, in special modo nell’ultimo periodo, sono calati vertiginosamente e la lotta contro l’immigrazione clandestina sta funzionando con le espulsioni anche queste più che raddoppiate ed effettive”.

“Mentre il Pd si preoccupa di boicottare l’accordo Italia - Albania, quello che serve – spiega il deputato di FDI - non è l’integrazione a tutti costi come promuove da sempre il partito di Simiani tantomeno lo ius soli o la liberalizzazione delle droghe leggere - tanto sostenuta dal suo partito - ma inasprimento della pena per chi delinque ed è illegalmente in Italia e commette reati più gravi meno gravi. Sul tema della sicurezza, infine, rimane facile per Simiani dire, usando la leva della pura demagogia, che la destra ha fallito per gli episodi di Grosseto: non legge le cronache di tutti i giorni, ad esempio quelle di Livorno?





Sa benissimo che purtroppo oggi ci troviamo a fronteggiare gli errori dei vari governi di sinistra, che hanno permesso nel decennio precedente, a migliaia di criminali extracomunitari, di entrare indisturbati in Italia per poi commettere i reati più disparati, in tante città, sia amministrate dalla destra o dalla sinistra”. “Sul nostro territorio, grazie alla sinergia e al giornaliero grande impegno da parte degli uomini e donne di tutte le Forze dell’ordine, i cui organici questo governo ha aumentato, Militari compresi, Sono convinto che la strada tracciata porterà i suoi frutti per il bene dei cittadini, tanto a Grosseto come a Livorno - come gli accoltellamenti di questi giorni stanno a significare- quanto a Castiglione della Pescaia, per la delinquenza va combattuta sempre, a prescindere da chi la commette. Anche se Simiani denota uno strano strabismo in base al colore politico delle giunte comunali e pare non volerne parlare di altri comuni dove amministra il Pd.”, conclude Fabrizio Rossi.