Sicurezza: cordoglio e rabbia del PCI Colline Metallifere per la tragedia sul lavoro

Massa Marittima: «Condividiamo in pieno le parole della Sindaca Irene Marconi, che confida "in tempi brevi sia fatta chiarezza e si accertino le responsabilità", sull'incidente avvenuto ieri mattina in Via Volturno in un cantiere edilizio che ha visto la morte di un operaio di 51 anni. Rimarchiamo con forza che le cosiddette "morti bianche", che avvengono sempre più nei luoghi di lavoro necessitano di adeguate contromisure con controlli capillari e senza sconti per chi non avesse osservato le vigenti norme di sicurezza e peccato di negligenza più che superficiale.

Esprimendo il cordoglio alla famiglia per la perdita di un marito e un padre di famiglia, chiediamo un confronto con le istituzioni per valutare e concorrere alla stesura di un protocollo come strumento reale per arginare questa emergenza sociale». Così in una nota Daniele Gasperi della segreteria PCI Colline Metallifere e Grosseto.