Sicurezza autobus, Gabbrielli (Forza Italia Ppe): Giusto utilizzo telecamere nei bus

Grosseto: «Mettere le telecamere sugli autobus in viaggio rappresenta un’ottima iniziativa da parte di Autolinee Toscane. Tutelare la sicurezza dei propri dipendenti e quella dei fruitori del servizio è un aspetto fondamentale. Grazie alle nuove tecnologie questo tipo di investimento può rappresentare un buon punto di partenza». Questo il punto di vista di Amedeo Gabbrielli, consigliere comunale di Forza Italia che interviene sull’utilizzo di telecamere nella ricerca di una maggiore sicurezza.

«Certamente un buon deterrente contro i malintenzionati e una tutela aggiuntiva per tutti coloro che rischiano di essere esposti a episodi poco piacevoli, siano essi lavoratori o viaggiatori. Il nostro auspicio è che anche altre aziende seguano quanto intrapreso da Autolinee Toscane». Gabbrielli si sofferma poi su la linea politica che ha dettato questo tipo di soluzione: «Vogliamo ringraziare Rita Bernardini, consigliera comunale, per aver presentato l'ordine del giorno e l'assessore Riccardo Megale ed il presidente della quarta commissione Alfiero Pieraccini per essersene occupati concretamente. Come Forza Italia Ppe chiediamo alle forze dell’ordine la possibilità di intervenire con controlli saltuari sugli autobus, salendo a bordo in qualità di singoli aventi, ma anche con il supporto di cani».