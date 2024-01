Finanza Siae cerca rappresentanti: Indetta selezione per titoli ed esami 22 gennaio 2024

Grosseto: SIAE ha indetto una selezione per titoli ed esami per l’affidamento di incarichi di mandato con rappresentanza per la Provincia di Grosseto. Nell’avviso pubblicato sul sito www.siae.it sono contenute le informazioni su termini e modalità di presentazione della domanda, requisiti e titoli richiesti per la partecipazione alle selezioni, nonché le materie oggetto di prova. Seguici



