Giovedì 27 marzo alle 15 in sala consiliare la seduta

Manciano: Si riunisce il Consiglio comunale di Manciano. La seduta è in programma in sala consiliare giovedì 27 marzo alle ore 15:00.

I punti all’ordine del giorno sono l’istituzione del comitato per i gemellaggi e l’approvazione del relativo regolamento, il regolamento per il funzionamento del nido d’infanzia comunale e la modifica del regolamento per i matrimoni e le unioni civili.

«Il comitato per i gemellaggi – spiega il vicesindaco Roberto Bulgarini – è una novità molto importante per il nostro Comune. In primis ci permetterà di consolidare i gemellaggi già in essere e poi vedrà la partecipazione di amministratori, cittadini ma anche associazioni locali. Questo comitato vogliamo diventi un punto di riferimento perché i gemellaggi tra Comuni rappresentano un'importante opportunità di scambio culturale, sociale ed economico. Favoriscono la creazione di legami internazionali duraturi, promuovendo il dialogo, la solidarietà e la cooperazione tra comunità diverse».

La seduta si concluderà con le comunicazioni del sindaco.