Si parte stasera con Follonica Summer Nights con Giorgio Panariello e Marco Masini

Follonica: Inaugurazione della edizione 2024 del Follonica Summer Nights che da questa sera, 6 agosto, con lo spettacolo di Giorgio Panariello e Marco Masini, andra' avanti con un ricco calendario di eventi fino al 21 agosto. Il Follonica Summer Nigths è organizzato da LEG Live Emotion Group.

Al via oggi 6 agosto l’edizione 2024 del Follonica Summer Nights che si svolgerà nel Parco Centrale di Follonica (GR). Organizzato dall’agenzia LEG Live Emotion Group, diretta da Sandro Giacomelli, Tania Ferri ed Elisabetta De Luca, il Follonica Summer Nights si e’ posizionato in questi anni come un punto di riferimento nazionale per la musica dal vivo, un attesissimo evento dell’estate follonichese che quest’anno portera’ sul palco, ancora una volta, artisti tra i piu’ amati dal pubblico con un'offerta di entertainment varia ed indirizzata ad un pubblico giovane e meno giovane.

Si parte il 6 agosto con un gradito ritorno, Giorgio PANARIELLO e Marco MASINI, dopo il grandissimo successo sul palco del Follonica Summer Nights la scorsa estate, andranno in scena con il nuovissimo spettacolo, il 7 agosto una serata speciale per chi ascolta la nuova generazione musicale, grandi artisti si alterneranno sul palco TONY BOY + DISS GACHA + SLINGS + NERISSIMA SERPE + PAPA V, l’8 agosto dalle ore 18.00 FOLLSONICA ‘ GARDEN ‘ una serata ad ingresso gratuito a partire dalle ore 18.00, il 9 agosto NAYT, al secolo William Mezzanotte, è tra gli artisti più interessanti della scena italiana, il 10 agosto la splendida voce di ARIETE, l’ 11 l’attesissimo live di IRAMA, il 12 agosto lo spettacolo che ci fara’ ripercorrere i meravigliosi anni 90, una serata divertente adatta a tutte le eta’ VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI 90, il 13 agosto ancora la nuova era musicale con KID YUGI + ARTIE 5IVE, il 18 AGOSTO uno dei musical piu’ applauditi dell’anno, FLASH DANCE che vedra’ tra i protagonista ALEX BELLI, il 19 agosto un grande spettacolo di canti, immagini e monologhi ROBERTO VECCHIONI, la kermesse si concludera’ il 21 agosto con il cantautore genovese , amatissimo e seguitissimo, ALFA.

"Siamo finalmente giunti alla giornata inaugurale del Follonica Summer Nights - interviene il Sindaco Matteo Buoncristiani - che da anni anima l'estate della città ed è pronto ad accogliere tante persone al Parco Centrale. Ci saranno tante serate di divertimento, con un'offerta artistica di grande qualità, mantenendo tuttavia un occhio attento alla sicurezza e alla tranquillità di tutti. Proprio per questo voglio ringraziare la LEG Live Emotion Group per il forte impegno profuso nell'organizzazione e tutti coloro che contribuiranno a realizzare questo grande classico follonichese, a cominciare dalle tante associazioni che saranno impegnate in questo evento, offrendo i loro preziosi e qualificati servizi.

Tutto è pronto e quindi non ci resta altro che iniziare con entusiasmo la stagione 2024 del Follonica Summer Nights". Sandro Giacomelli, Tania Ferri ed Elisabetta De Luca, soci fondatori di LEG Live Emotion Group dichiarano “’Questo festival e’ per noi uno dei piu’ completi sia per offerta artistica che per valore aggiunto rispetto all’indotto turistico e al posizionamento del territorio a livello nazionale. Come ogni anno l’offerta artistica e’ trasversale, con un occhio di riguardo verso un pubblico giovane, quest’anno con artisti di nuova generazione ai vertici delle classifiche, senza tralasciare le altre fasce d’eta’ con l’inserimento di classici come il nuovo spettacolo di Panariello e Masini e Roberto Vecchioni e di artisti amati e popolari come Alex Belli con il musical Flashdance’”

6 AGOSTO PANARIELLO VS MASINI

7 AGOSTO TONY BOY + DISS GACHA + SLINGS + NERISSIMA SERPE & PAPA V

8 AGOSTO FOLLSONICA ‘ GARDEN ‘ Ore 18.00 ingresso gratuito

9 AGOSTO NAYT

10 AGOSTO ARIETE

11 AGOSTO IRAMA

12 AGOSTO VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI ‘90

13 AGOSTO KID YUGI + ARTIE 5IVE

18 AGOSTO FLASHDANCE

19 AGOSTO ROBERTO VECCHIONI

21 AGOSTO ALFA

Circuito Prevendite: ticketone su tutti gli eventi- ticketmaster sulle date 07-09-10-11-12-13 agosto. Tutte le informazioni su www.legsrl.net infoline 3924308616