Si parla di archeologia e paleontologia al Museo di storia naturale della Maremma

Domenica 8 dicembre l’incontro con l’archeologa Elisa Santarelli, a cura di MaremMagica

Grosseto: Domenica 8 dicembre alle 16.30 in strada Corsini 5 è in programma l’incontro “Archeologia e paleontologia attraverso i ritrovamenti fossili e minerari della Maremma” a cura di MaremMagica, seguito da una visita guidata delle sale del museo. Ospite dell’evento sarà Elisabetta Santarelli, archeologa e guida turistica e ambientale. Il costo del biglietto è 6 euro (ridotto a 3 euro per i bambini, i ragazzi e gli studenti).

Per info e prenotazioni 0564 488571 e 389 0031369 o scrivere a segreteria@museonaturalemaremma.it.