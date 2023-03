Si chiude alla Marina di Scarlino il progetto GAN

Scarlino: Si è concluso domenica 12 marzo il progetto GAN 2022/2023 che ha portato per ben quattro volte, la squadra ad allenarsi nell’acque del porto scarlinese, ospiti dello Yacht Club Isole di Toscana. Dopo due giorni di allerta meteo per il forte vento, i giovani atleti sono riusciti ad uscire in mare sabato e domenica, per mettere in pratica le nozioni tecniche dei giorni precedenti e fare un test di quanto appreso in questo lungo percorso, in previsione delle gare e delle selezioni che li attenderanno nei prossimi mesi.





Rivedremo, infatti, nelle acque maremmane, alcuni di questi atleti alla II selezione nazionale Optimist a Punta Ala dal 3 al 7 maggio.