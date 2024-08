Si accendono i motori sul 43° Rally Appennino Reggiano

Castelnovo ne' Monti (RE): Arriva il 43° Rally Appennino Reggiano, sulle strade della Romagna. La manifestazione emiliana, organizzata per il secondo anno consecutivo dalla scuderia Maremma Corse 2,0 di Follonica si conferma nella 7 zona con il campionato CRZ. Sarà valida nche per il 45 Trofeo Luciano Lombardini, oltre alla seconda edizione del rally storico.



Si fa sempre più febbrile l'attesa per il 43° Rally Appennino Reggiano. E'lampante la risposta all'interesse che ogni giorno c'è intorno a questo evento che qest'annosi preannuncia di grande qualità tecnica e organizzativa.

La scuderia Maremma Corse 2.0 ha lavorato duro per presentare una manifestazione di alto gradimento, facendo cosa gradita agli sportivi.

Il fascino del rally reggiano non si è smentito. Il richiamo per i piloti ha fatto centro enon poteva essere diversamente per la felicità anche e sopattutto degli orgnizzatori, alla quale va aggiuna quella degli appassionati che sicuramente saranno predenti in massa alle averifiche tecniche per seguire da vicino le operazioni sulle vetture che saranno in gara.

Nel frattempo il 4 settembre si chiuderanno le iscrizioni.

Il 43° Rally Appennino Reggiano si snonderà su un tracciato selettivo e tradizionale, lungo km. 217,56 con 9 prove speciali per km. 63,90, tutte quante su asfalto.

Grande festa a Castelnovo ne' Monti, che per due giorni sarà la capitale dei motori.

C'è molta attesa per quelli che potrebbero essere i principali progonisti del 43° rally Appennino Reggiano, fra questi Gianluca Tosi, secondo lo scorso, Marco Federighi anno, alle spalledi Medici e di Rusce, tutti quanti al volante della Skoda Fabia R5.

Grande attesa anche da parte degli organizzatori con in testa patron Paolo Santini, con a fianco il presidente della scuderia Mremma Corse 2.0

(foto Marco Ferretti)