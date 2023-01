Sguardi adolescenti: la Fonderia Uno ospita il Cineforum del liceo

Le proiezioni saranno otto e termineranno il 28 aprile. Il progetto, che ha il patrocinio del Comune di Follonica, nasce ormai sei anni fa come momento formativo del liceo delle Scienze Umane.



Follonica: Dallo scorso venerdì la Fonderia Uno all'interno dell'Ilva ospita il Cineforum scolastico, organizzato dalle ragazze e dai ragazzi del liceo delle Scienze Umane che insieme hanno messo a punto la rassegna dal titolo “Sguardi adolescenti”.





Le proiezioni saranno otto e termineranno il 28 aprile. Il progetto, che ha il patrocinio del Comune di Follonica, nasce ormai sei anni fa come momento formativo del liceo delle Scienze Umane e, più in generale, di tutta la scuola superiore di Follonica, con gli obiettivi di stimolare uno sguardo critico sulla realtà sociale, favorire un percorso di conoscenza di sé e stimolare il senso della condivisione e della comunità, attraverso opere cinematografiche di valore ma che spesso hanno scarsa diffusione commerciale.

Negli scorsi anni l’esperienza si è svolta nel Teatro Off, in Zona industriale, poi all'interno dello stesso Istituto e infine lo scorso anno nell'Acquario della Fonderia Uno. Quest’anno la rassegna è curata dalla classe 4C ed è aperta a tutti gli studenti e le studentesse dell’Isis Follonica, ai loro docenti e ai giovani di Spazi ragazzi. I film vengono presentati prima della proiezione da alcuni ragazzi o ragazze della stessa classe e dopo la visione si apre un confronto, di tanto in tanto accompagnato da un aperitivo.

«Le proiezioni da quest'anno si tengono all'interno della Fonderia Uno, messa a disposizione dall'Amministrazione comunale come iniziale esperienza di uso sociale della struttura – spiega l'assessora alle politiche culturali Barbara Catalani – Questa vocazione di promozione e creatività culturale e sociale sarà infatti il tratto caratterizzante di questo luogo nei prossimi anni, soprattutto a vantaggio della fascia giovanile della popolazione, ma non solo. É importante che la fonderia Uno, dopo l'impiego come hub vaccinale, sia impiegata per progetti come quello del liceo – conclude l'assessora – Questo è il più grande spazio pubblico che abbiamo a Follonica, ed è un piacere vedere i ragazzi e le ragazze organizzare qui progetti così belli e importanti».

I film proposti saranno proiettati il venerdì alle 18. Venerdì scorso, 13 gennaio, il progetto è stato inaugurato con il film Ovo sodo di Paolo Virzì, il 27 gennaio sarà proiettato A Chiara, di Jonas Carpignano, il 10 febbraio, invece, Le cose belle di Agostino Ferrente e Giovanni Piperno. La rassegna proseguirà il 24 febbraio con Stella di Sylvie Verheyde, mentre il 10 marzo verrà proiettato Mustang, di Deniz Gamze Ergüven. Il 24 marzo sarà la volta di Decalogo 6 del regista Krzysztof Kieślowski e il 14 aprile di Class Enemy di Rok Biček. “Sguardi adolescenti” terminerà il 28 aprile con il film Margini, di Niccolò Falsetti, con la presenza degli attori.