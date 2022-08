Servizio di assistenza psicologica presentato oggi a Massa Marittima

Massa Marittima: Dal 6 settembre prossimo, ogni martedì, dalle 16 alle 19, sarà attivo presso la sede di MassaAdotta Onlus, in via Rovini 11, a Massa Marittima, un servizio aggiuntivo di assistenza psicologica gratuita per le fasce più deboli della popolazione, curata dal dottor Achille Aguggeri, in affiancamento ai già esistenti servizi di odontoiatria ed oftalmologia.



In quanto socio Lions, il dottor Aguggeri, volendo interpretare concretamente lo spirito di servizio del Lions International alla comunità, ha deciso di dedicare parte del suo tempo e delle sue competenze, agli scopi nobili della associazione MassAdotta Onlus, in accordo con il presidente Lions Maurizio Spagnesi e con il direttore di MassAdotta Sergio Frangioni, attraverso la realizzazione di un servizio gratuito di assistenza psicologica di base. Oggi è avvenuta la presentazione ufficiale del medico a Massa Marittima. Sono intervenuti il sindaco Marcello Giuntini e l’assessore Grazia Gucci, il direttore di MassAdotta Sergio Frangioni e il presidente Alessandro Bindi; il presidente del Lions Alta Maremma, Maurizio Spagnesi, la consigliera regionale Donatella Spadi, il dottor Luigi Quattrocchi, e Tania Barbi, direttrice del Coeso Società della Salute.

“L’associazione MassAdotta – spiega il direttore dell’associazione Sergio Frangioni - da alcuni anni fornisce nel suo ambulatorio sociale di via Rovini 11 prestazioni odontoiatriche ed oculistiche gratuite per le fasce più deboli della popolazione; a queste dal mese di settembre si aggiungerà quella di psicologia, grazie alla collaborazione volontaria del dottor Achille Aguggeri. Il periodo pandemico ha generato o comunque portato in superficie difficoltà relazionali, difficoltà scolastiche, fenomeni di aggressività e bullismo, stati d’ansia, con conseguente aumentata richiesta di supporto psicologico che cerchiamo in questo modo di soddisfare.” L’accesso al nuovo servizio avverrà, come per gli altri già in atto, mediante segnalazione dei Servizi Sociali Territoriali Provinciali, coi quali esiste un rapporto convenzionale col Coeso dell’area grossetana ma, come per le altre attività, sarà dato ascolto anche a richieste provenienti da altrove, nei limiti delle possibilità gestionali.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore comunale alla Sanità e alle Politiche sociali Grazia Gucci: “MassAdotta sta garantendo dei servizi indispensabili per la popolazione meno abbiente, a titolo volontario e gratuito, in un’ottica di sussidiarietà con la medicina pubblica. Ancora una volta constatiamo nel concreto l’importanza e il valore del volontariato. L’ambulatorio sociale consente di dare risposte a quei cittadini che altrimenti non avrebbero le possibilità economiche per accedere alle cure. Ringrazio tutti i professionisti che operano nel centro e il dottor Aguggeri per essersi messo a disposizione. Ricordo inoltre quanto i volontari di MassAdotta siano stati indispensabili, lo scorso anno, per garantire l’apertura del Centro vaccinale di Massa Marittima, dove sono state eseguite oltre 10mila immunizzazioni. Grazie per tutto quello che state facendo a nome della comunità.”

"Si tratta di un servizio importante, - aggiunge Tania Barbi, direttrice della Società della salute - che va ad affiancarsi a quello oculistico e dentistico che l'associazione fornisce alle fasce più deboli della popolazione, andando quindi ad arricchire le prestazioni che la collaborazione tra pubblico e volontariato sociale può offrire ai cittadini. Il ruolo del servizio sociale è quello di intercettare il bisogno e avviare il percorso per permettere ai cittadini di ricevere le prestazioni".

“Sono particolarmente felice -dichiara il presidente del Lions Club Alta Maremma, Maurizio Spagnesi - che il nostro Lions partecipi in modo determinante a questa iniziativa perché credo che si debba dare attuazione pratica al nostro ruolo, quello della sussidiarietà realizzando azioni di solidarietà in senso sia verticale che orizzontale, affiancandoci alle istituzioni. In questo caso si è realizzata una collaborazione perfetta tra il Lions con il Comune, l’Azienda USL, il COeSo ed un’importante realtà locale come MassAdotta. Il lionismo indica tra i suoi scopi l’attivo interesse al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità ed il nostro socio Achille Aguggeri lo ha interpretato in maniera perfetta mettendo a disposizione della comunità tutta la sua professionalità”.

“Ansia generalizzata, spiega il dottor Achille Aguggeri - disturbi del sonno, fobie, difficoltà relazionali del singolo e della coppia, difficoltà scolastiche di apprendimento, iperattività, disturbi dell’attenzione, fenomeni di bullismo, agito o subito, sono fra le manifestazioni patologiche più diffuse negli ultimi tempi, sia nella popolazione adulta, che in quella adolescenziale e preadolescenziale, dove spesso, la funzione genitoriale, incontra difficoltà nella gestione corretta della crescita infantile. Lo scopo del nuovo servizio psicologico che attiveremo da settembre è quello di incontrare, ascoltare ed aiutare persone che vivono situazioni di disagio e difficoltà psicologiche, ma che non possono accedere alle normali cure, per problemi di carattere economico. In tutti questi casi, il consulto psicologico precoce, può essere di estremo aiuto, sia nella prima fase di ascolto e screening diagnostico, che nel successivo orientamento terapico, sempre nel rispetto della privacy e del segreto professionale che lo psicologo è tenuto a rispettare”.

Il dottor Achille Aguggeri, lombardo di origine, divide il suo tempo fra la provincia di Mantova, dove risiede, e la Toscana avendo scelto da alcuni anni Massa Marittima, che ha eletto a suo domicilio stabile. Psicologo, dopo molti anni trascorsi in una multinazionale come psicologo del lavoro, è tornato alla attività clinica, con uno studio di psicoterapia a Cremona ed a Follonica. Ha in corso una frequentazione, presso l’Usl Toscana Sud Est di Follonica, presso l’Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia ed Adolescenza, dove tratta problematiche legate allo sviluppo psicologico di bambini ed adolescenti, molto spesso legati alle carenze, nonché ai fallimenti della funzione genitoriale, con le inevitabili ripercussioni sugli apprendimenti e sui comportamenti dei minori. Da sempre studioso anche dei fenomeni della devianza sociale, ha lavorato in passato per le carceri di Cremona, di Milano -San Vittore- ed attualmente ha in essere una consulenza presso la Casa Circondariale di Massa Marittima.