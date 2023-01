Servizio Civile in Croce Rossa: 5 posti disponibili

Grosseto: Anche per quest'anno Croce Rossa Italiana ha visto finanziati Progetti di Servizio Civile Universale sull'intero territorio nazionale. Abbiamo l'opportunità di far vivere a giovani, di età compresa tra 18 e 28 anni, un'esperienza di formazione e di crescita personale e professionale della durata di un anno all'interno della nostra Associazione.

Per quanto riguarda la sede di Grosseto, Croce Rossa ha reso disponibili 5 posti. A tal proposito, riportiamo di seguito il link alla pagina CRI dedicata nella quale è possibile visionare tutte le opportunità di Servizio Civile Universale in Croce Rossa Italiana (https://cri.it/cosafacciamo/volontariato/servizio-civile/servizio-civile-bando-ordinario-2022/). I progetti sono articolati su 25 ore settimanali per 5 giorni e prevedono un assegno mensile di rimborso spese pari ad €444,30. Per presentare la domanda i candidati dovranno accedere esclusivamente con SPID alla piattaforma DOL (al link domandaonline.serviziocivile.it) entro il 10 febbraio 2023 alle 14:00.

Cos’è il Servizio Civile?

E’ impegnarsi in un progetto finalizzato alla difesa, non armata e nonviolenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, con azioni concrete per le comunità e per il territorio. E’ un impegno per gli altri, è una partecipazione di responsabilità, è un’occasione per crescere confrontandosi, è un modo per conoscere diverse realtà, per capire e condividere, è una crescita professionale, è uno strumento di pace e di integrazione, è una forma di aiuto a chi vive in disagio o ha minori opportunità, è un atto di amore e di solidarietà verso gli altri, è una occasione di confronto con altre culture, è una risorsa per il Paese, è una esperienza utile per avvicinarsi al mondo del lavoro.