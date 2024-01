Serie D: Vittoria del Us Grosseto a Seravezza contro il Pozzi. Tre punti preziosi per la classifica

Grosseto: Risultato importante quello ottenuto del Grosseto nella trasferta lucchese contro il temibile Seravazza Pozzi nel campionato nazionale di Serie D. I torelli di mister Bonucelli s'impongono di misura per 1-0 e portano a casa tre punti al platino, utilissimi per la classifica.





Questa la cronaca della gara:

4’ Bedini lotta in mezzo a due e scarica per Granaiola. Conclusione dalla distanza sporcata in calcio d’angolo.

8’ Slalom di Camarlinghi sulla sinistra. L’attaccante supera Aprili e sforna l’assist arretrato verso Putzolu. Provvidenziale la chiusura del portiere Raffaelli con i piedi.

13’ Bensaja cattura una respinta di Mannucci e gioca profondo verso Cretella. Il capitano del Grosseto sprigiona la sventola da fuori. Lagomarsini controlla l’uscita del pallone sopra la traversa.

14’ Piazzato di Benedetti dopo un pregevole fraseggio con Brugognone. Sfera che sorvola il legno superiore.

15’ Il Grosseto trova il vantaggio. Rinaldini si stacca sulla sinistra e telecomanda un cross basso al centro. Sfera che carambola su Salerno e rotola verso il secondo palo. Si apre una voragine nell’area piccola del Seravezza Pozzi. Sbuca Macchi, che controlla e trafigge Lagomarsini con un potente diagonale. Secondo goal in campionato per Mattia Macchi, entrambi al Seravezza Pozzi.

22’ Macchi pulisce l’area di rigore. Granaiola raccoglie, evita Cretella con una finta e scodella nel mezzo. Svetta Putzolu. Incornata debole. Blocca Raffaelli.

22’ Rischia il patatrac il portiere Lagomarsini, che nel tentativo di dribblare Marzierli perde l’equilibrio ed è costretto a scaraventare il pallone in fallo laterale.

28’ Corner di Granaiola. Raffaelli con personalità ci mette i guantoni. Si coordina Ivani. Destro dal limite volante completamente sballato.

29’ Pallone sublime di Granaiola per il taglio a fari spenti di Putzolu. Il calciatore del Seravezza Pozzi ha spazio in area di rigore, si allarga e dal versante destro sferra la staffilata. Putzolu non inquadra lo specchio per questione di centimetri.

31’ Bensaja pennella. Marzierli si avvita. Lagomarsini non si fida della traiettoria a scendere e la alza con le punta delle dita oltre la traversa. Sull’angolo seguente si accende una mischia furibonda. Sabelli catalizza il pallone e lo rimanda verso il centro. Marzierli e Cretella non riescono nella stoccata vincente.

33’ Occasione sprecata dal Grosseto. Marzierli viene lanciato sul filo del fuorigioco e prova a scavalcare Lagomarsini con il lob morbido. Pallone alto di un soffio sopra la traversa.

34’ Spiovente di Granaiola su calcio d’angolo. Decolla Nannetti. Colpo di testa che sibila il palo alla destra di Raffaelli.

35’ Altra chance per Marzierli, che sposta Mannucci con una sportellata ed arma il destro. Sberla respinta con un riflesso portentoso da Lagomarsini, che si distende a terra e schiaffeggia la sfera.

44’ Bedini scambia corto con Camarlinghi su calcio d’angolo. Bolide dell’attaccante locale. Raffaelli con un colpo di reni spettacolare devia oltre la traversa.

44’ Dialogo rapido tra Benedetti, Ivani e Brugogone, con quest’ultimo che ci prova da fuori. A lato.

45’ Concesso 1 minuto di recupero.

46’ Fine primo tempo.

3’st Rinaldini, innescato da Grasso, sterza su Bedini e fa partire il tiro dai trenta metri. Centrale. Facile la presa per il portiere locale Lagomarsini.

16’st La punizione di Benedetti centra in pieno la barriera. Sforzi irrompe e sgancia il siluro. Il pallone, deviato nel traffico, viene ammortizzato da Raffaelli.

24’st Benedetti va a puntare largo Davì. L’attaccante del Seravezza Pozzi opera il cross. Chiusura in giacca e cravatta di Aprili, che toglie il pallone dalla disponibilità di Camarlinghi, evitando che il numero 10 locale calci a botta sicura.

25’st Traversone di Macchi dalla destra. Nessuno impatta il palone che viene controllato dalla parte opposta da Riccobono. Rasoiata murata. La sfera schizza oltre il fondo.

27’st Occasionissima Seravezza Pozzi. Parabola tagliata di Ivani. Prima Mugelli sottomisura e poi Benedetti sul legno lontano mancano incredibilmente la deviazione vincente.

32’st Conclusione velleitaria dalla lunga distanza di Loporcaro. Raffaelli controlla l’uscita della sfera alla sua destra.

35’st Nuovamente minaccioso il Seravezza Pozzi. Imbucata di Salerno. Il pallone si impenna su una respinta aerea di Macchi. Simonetti fa la torre, superando Raffaelli. Il pallone danza nell’area piccola del Grosseto, ma né Mugelli, né Benedetti trovano il tempo per la zampata sotto porta.

38’st Prosegue il forcing dei lucchesi. Altra azione di sfondamento su cross di Salerno con susseguente mischia prolungata. Mugelli viene stoppato. Il pallone scivola verso Benedetti che dal dischetto spedisce però a lato, strozzando il rigore in movimento.

43’st Tiro dalla bandierina di Camarlinghi. Raffaelli scavalcato. Loporcaro tenta l’inzuccata. Si alza un campanile che si spegne sul fondo.

45’st Concessi 5 minuti di recupero.

47’st Infilata dalla destra di Salerno. Il pallone viene sputato fuori da Davì. Sberla di Simonetti. Abbondantemente a lato.

49’st Sforzi ruba palla sulla destra, sfruttando un malinteso tra Davì e Sacchini e suggerisce dentro. Camarlinghi si coordina. Strepitoso in due tempi Raffaelli nello schermare il fendente dell’attaccante del Seravezza Pozzi.

50’st Fine secondo tempo

Seravezza-Grosseto 0-1

Seravezza Pozzi: Lagormarsini, Salerno, Granaiola (26’st Simonetti), Putzolu (23’st Loporcaro), Brugognone (11’st Sforzi), Ivani, Benedetti, Camarlinghi, Bedini (11’st Mugelli), Nannetti, Mannucci. Allenatore: Amoroso. A disposizione: Mariani, De Ferdinando, Maccabruni, Lopez Petruzzi, Delorie.

Grosseto: Raffaelli, Cretella, Davì, Sabelli, Marzierli, Rinaldini (19’st Riccobono), Aprili, Macchi, Russo, Bensaja (41’st Sacchini), Grasso (41’st Porcu). Allenatore: Bonuccelli. A disposizione: Sclano, Romairone, Bojinov, Simi, Passalacqua.

Reti: 15’ Macchi (GR)

Arbitro: Alessandro Pizzi (Bergamo) - Assistenti: Mattia Bettani (Treviglio), Matteo Franzoni (Lovere)

Ammoniti: Bedini, Cretella, Amoroso, Loporcaro, Raffaelli, Nannetti

Note: Angoli: 12-4 - Recupero: 1’pt; 5’st

Foto: Noemy Lettieri