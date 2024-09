Comune e Provincia al fianco dei volontari dell’emergenza-urgenza

Grosseto: Il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti e il vicepresidente della Provincia Valentino Bisconti questo pomeriggio hanno incontrato i rappresentanti delle Misericordie, della Croce rossa e dell’Anpas nella sala consiliare del Municipio per parlare di tutela e sicurezza dei volontari.



La richiesta di incontro nasce in seguito ai recenti fatti di cronaca che hanno visto l’aggressione di alcuni operatori in servizio sulle ambulanze da parte degli assistiti, su istanza di alcune associazioni del territorio comunale e provinciale.

È stata l’occasione per un confronto con chi ben conosce il sistema di emergenza-urgenza e le difficoltà che ogni giorno i volontari, e non solo, si trovano ad affrontare, soprattutto in tema di sicurezza, oltre che per riportare al centro dell’attenzione il concetto di rispetto per chi si dedica ad aiutare gli altri senza chiedere niente in cambio.

Al termine della riunione sono state raccolte le criticità e le proposte in un documento che verrà condiviso dalle associazioni: sarà portato all’attenzione del prefetto Paola Berardino e, di conseguenza, della Asl, della Regione, delle Forze dell’ordine e della Polizia municipale.