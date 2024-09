Maltempo: Rossi (Fdi), Grazie a tutti i soccorritori impegnati nel pisano

Firenze: Ringraziamo tutti coloro che si stanno impegnando, con ogni mezzo, nelle ricerche di una nonna e del suo nipotino di soli cinque mesi, dispersi da questa notte a causa della piena del torrente Sterza a Montecatini Val di Cecina.

Stiamo seguendo costantemente questa drammatica vicenda e, come parlamentari di Fratelli d'Italia eletti in Toscana, siamo al fianco delle donne e degli uomini, dei Vigili del Fuoco e delle forze dell'ordine, dei volontari e dei soccorritori tutti, che si stanno adoperando e che hanno messo in sicurezza e supportato tutte le persone delle zone colpite dal devastante maltempo delle scorse ore". Lo scrive, in una nota, il deputato e coordinatore regionale toscano di Fratelli d'Italia Fabrizio Rossi.