Serie D, oggi è il giorno si Siena-Grosseto: il derby da sempre molto sentito da tutte le tifoserie

Grosseto: Oggi, inizio ore 14,30 allo stadio Franchi di Siena derby di lusso tra Siena e Grosseto. La società unionista comunica: "U.S. Grosseto 1912, nonostante la fattiva e fondamentale collaborazione delle Questure di Siena e Grosseto e di Siena F.C., non è possibile destinare ulteriori tagliandi alla tifoseria biancorossa in quanto è stata raggiunta la capienza massima del settore ospiti dello Stadio Artemio Franchi di Siena.

U.S. Grosseto 1912 invita i sostenitori a non recarsi a Siena se non in possesso del tagliando in quanto non sarà consentito in alcun modo l’accesso allo stadio. Si ringrazia la tifoseria biancorossa per l’affetto e il sostegno alla squadra", termina la nota.