Serie D: il derby toscano Livorno-Grosseto finisce con la vittoria dei labronici

Livorno: Finisce 1-0 per i padroni di casa del Livorno il derby toscano del campionato di serie D. La rete dei labronici porta la firma di Rodriguez che segna al 3' minuto del primo tempo, tagliando a freddo le gambe ai maremmani. Questo l'andamento della gara.

Livorno subito in rete al 3^ del primo tempo con Rodriguez. La difesa del Grosseto si fa trovare impreparata perdendo palla sulla tre quarti. Rodriguez ne approfitta e arrivato al limite dell'area di rigore mette nell'angolino alla destra di De Olivera per il vantaggio dei padroni di casa. 13' Battistoni prova a scuotere i maremmani con una azione personale fino al limite dell'area, che però non si concretizza. Al 21' è il Livorno che si fa vedere in area del Grosseto su calcio di punizione, ma i maremmani controllano bene. Il Grosseto spinge, e al 33' con Scaffidi fa partire un tiro che finisce di poco al lato. Al 37' è ancora Scaffidi in evidenza che punta la porta difesa da Fogli. L'attaccante biancorosso fa partire un tiro, che la difesa del Livorno intercetta e mette in calcio d'angolo. Ghiotta occasione per il Grosseto al 40' che parte da un cross di Bruno in area che pesca Tripicchio che aggiusta e va al tiro. Fogli si salva deviando in calcio d'angolo sopra la traversa. Dopo 2^ di recupero le squadre vanno al riposo.

Si riparte per la seconda frazione di gioco. Al 47' il Grosseto è subito sprecone in avvio di ripresa. Crivellaro ruba palla e crossa al centro saltando la difesa amaranto. La palla arriva a Scaffidi che non trova il tempo per battere a rete. Si arriva così al 55', con il Grosseto che spinge parecchio in fase offensiva. Tripicchio per Rotondo che arriva un attimo in ritardo sulla palla. Al 59' è Carannante che si trova in buona posizione in area, ma non ne approfitta. Su calcio d'angolo colpo di testa di Scaffidi che fa fuori di poco. Lo Faso al 63' per il livornesi impegna il portiere maremmano De Olivera che si rifugia in calcio d'angolo. Al 68' fa il suo esordio Aleksic in sostituzione di Bruno. Adesso è il Grosseto che continua a spingere e prova a farsi pericoloso in area livornese, ma senza troppa fortuna. Dopo 5' di recupero la gara termina con il successo del Livorno per 1 a 0.

Livorno - Us. Grosseto 1912 1- 0

Livorno: Fogli, Fancelli, Luci, Rossi (56^ Neri), Belli (71 Neri), Russo, Rodriguez ( 78^ Torromino), Karkalis, Cretella, Bruno, Lo Faso 82^ Giampa). A disp: Bettarini, Ivani, Giampà, Bontempi, Torromino, Vantaggiato, Neri, Lucarelli, Zanolla, Neri.All. Lorenzo Collacchioni

Us Grosseto 1912: (4-3-3) Gil de Oliveira, Crivellaro, Bruno (68^ Aleksic); Martino (81^ Padulano), Ciolli, Cipolletta, Battistoni, Carannante, Scaffidi ((87^Tiberi), Tripicchio, Rotondo (68^ Luzzetti). A disp. Lazzari, Luzzetti, Scognamiglio, Columbu,Aleksic, Tiberi, Cauterucci, Padulano, Veronesi. All. Liguori

Marcatori: 3^ Rodriguez

Arbitro: Jules Oland Andeng Mbei di Cuneo. Assistenti: Romagnoli di Albano Laziale e Granata di Viterbo

Ammoniti:41^ Scaffidi (Gr.), 43^ Fancelli (Li), 58^ Lo Faso (Li), 65^Liguori (Gr.), 73^ Neri Gianmarco, 94^ Filippo Neri

Recupero: Pt. 2^ - St^ 5

Note: spettatori 3.267, calci d'angolo: 3 – 9

(nella foto il mister del Grosseto, Liguori)