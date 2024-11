Sport Serie D: Il derby FolloGav-Grosseto va ai torelli maremmani che s'impongono 2-0 4 novembre 2024

Redazione

Follonica: L'atteso derby FolloGav-Grosseto va ai torelli maremmani che s'impongono al "Malservisi-Matteini" di Gavorrano per 2-0. Ottima gara per i ragazzi di mister Luigi Consonni che vanno in rete con Sabelli e Benucci. Seguici



