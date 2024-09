Serie D, Grosseto-Poggibonsi. I convocati ma mister Malotti. Nuovo ingaggio con Mattia Piersanti

Grosseto: L'US Grosseto comunica di aver raggiunto l'accordo per l'ingaggio di Mattia Piersanti. Portiere classe 2003, cresciuto nella Vis Pesaro, nelle precedenti stagioni ha vestito la maglia del Fano, del Flaminia e del Barletta, collezionando ben 46 presenze nel campionato di serie D ed una nella Coppa di serie D. L’estremo difensore, che ha firmato un contratto che lo legherà ai colori biancorossi fino al 2026, è già a disposizione di mister Malotti.





La lista dei convocati da mister Malotti:

Portieri: Piersanti Mattia, Pellegrini Luigi, Raffaelli Francesco.

Difensori: Angeli Lorenzo, Bolcano Daniele, Cretella Riccardo, Falasca Marco, Frosali Francesco, Grasso Filippo, Guerrini Lorenzo, Macchi Mattia.

Centrocampisti: Aprili Lorenzo, Cela Isuf, Sabelli Piergiorgio, Sacchini Samuele.

Attaccanti: Addiego Mobilio Andrea, Benucci Massimiliano, Boiga Nicolas, Fregoli Filippo, Marzierli Edoardo, Riccobono Gianni, Senigagliesi Luca.

Infine, l'US Grosseto comunica che il calciatore Sanyang Bakary è stato sottoposto in data odierna ad un intervento chirurgico in artroscopia, eseguito dal dottor De Angelis, presso la casa di cura Montanari di Morciano di Romagna (Rn), per una lesione residuo meniscale e per la riduzione di un danno condilo femorale mediale. L’intervento è perfettamente riuscito e i tempi di recupero sono stimati in 50 giorni. La società augura a Bakary una pronta ripresa.