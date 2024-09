Serie D, Grosseto-Orvietana finisce benissimo per i maremmani. Vittoria rotondo per 3-0 sugli umbri

“Tra i migliori, un po' tutta la squadra, in special modo Mobilio e Riccobono si sono messi maggiormente in evidenza”

Grosseto: Meglio di così non poteva andare per il Grosseto che vince nettamente allo Zecchini contro l'Orvietana per 3-0. Primo match di stagione per l’Us Grosseto contro l’Orvietana. Il Grosseto in tenuta bianca parte con il modulo 4-3-2-1, mentre l’Orvietana, con la maglia nera con leggere sfumature rosse, risponde con il più classico 4-3-3. Mister Malotti rimane in tribuna perché ancora squalificato. Ne avrà ancora per alcune giornate. In panca per i biancorossi siede l’allenatore in seconda, Gianni Di Meglio.





Pronti, via e al 5’ minuto Macchi, su cross di Mobilio dalla destra, letteralmente si divora una rete fatta scaraventando la sfera a lato. L’Orvietana risponde al 10’ con Proia che su punizione dal limite spara alto sopra la porta unionista. Al 18’ è ancora l’Orvietana a farsi pericolosa in area del Grosseto, ma il numero 4 Ricci, spara a lato. Il Grosseto comunque fraseggia bene, in special modo con Mobilio, che sulla fascia destra spinge e butta dentro molti palloni per gli attaccanti maremmani. Al 23esimo è il Grosseto con Riccobono che tira da fuori area, la sfera esce di poco alla destra di Rossi. Al 41esimo è ancora il Grosseto a sfiorare la rete con Mobilio che si fa deviare un tiro sotto porta da Rossi.

Nella ripresa il Grosseto parte forte ed entra in campo molto più determinato e meno sprecone. Al 50’, su magistrale calcio di punizione dal limite, Riccobono insacca imparabilmente mettendo la sfera nell’angolino sinistro della porta dall’incolpevole Rossi.

Passano appena due minuti e al 52’ Guerrini, su assist di Riccobono, calcia in rete per il goal del 2-0. Per il Grosseto un micidiale uno-due che però non si ferma. Ancora quattro minuti e al 56’, su assist di Cretella, va in rete anche il numero 7 Mobilio. In appena dieci minuti della ripresa i biancorossi hanno strapazzato gli umbri con una micidiale tripletta.



Inizia la girandola di cambi da parte dell’Orvietana, senza però portare nulla di nuovo. Anche il Grosseto risponde con alcuni cambi per bilanciare le uscite orvietane. La gara si avvia così al termine, senza altri grossi sussulti e il risultato rimane inchiodato sul 3-0 per i maremmani. Quindi, ottima prima uscita e bella e convincente vittoria per i ragazzi del presidente Guido Fiorini e patron Giovanni Lamioni.





Us Grosseto-Orvietana 3-0



Grosseto: Raffaelli, Cretella, Frosali, Mobilio, Sabelli, Riccobono, Barlettani, Macchi, Benucci, Sacchini, Guerrini. A disp. Pellegrini, Falasca, Angeli, Boiga, Fregoli, Bolcano, Aprili, Grasso, Sinigagliesi. Allenatore: Gianni Di Meglio.

Orvietana: Rossi, Paletta, Lattuchella, Ricci, Congiu, Berardi, Cerquitelli, Manoni, Panattoni, Proia, Caon. A disp. Formiconi, Martini, Pelliccia, Vincenzi, Albani, Lupi, Caravaggi, Sforza, Quintero. Allenatore: Antonio Rizzolo.



Direttore di gara: Lorenzo Montefiori (Ravenna); assistenti: Federico Lucisano (Taurianova), Simona Cavallari (Ravenna).

Reti: 50’ Riccobono, 52’ Guerrini, 56’ Mobilio

Note: recupero: 2’+4''; spettatori: circa 1.000