Sport Serie D, Grosseto-Flaminia finisce 1-0. Seconda vittoria di fila per i biancorossi di mister Consonn 10 novembre 2024

10 novembre 2024 197

197 Stampa

Redazione

Grosseto: Seconda vittoria consecutiva per i biancorossi di mister Luigi Consonni. Questa è stata la volta del Flaminia Civita Castellana battuta di misura 1-0 con rete nel primo tempo di Benucci. E' un Grosseto molto concreto quello visto oggi allo Zecchini di Grosseto contro il Civita Castellana. Tutto succede al 35' del primo tempo quando Benucci trova la rete della vittoria. GROSSETO- FLAMINIA 1-0 GROSSETO: F. Raffaelli, R. Cretella, P. Sabelli, G. Riccobono, E. Dierna, A. Caponi, M. Macchi, M. Benucci, M. Possenti, L. Senigagliesi, L. Guerrini. A disp: L. Pellegrini, M. Falasca, M. Chrysovergis, A. Addiego Mobilio, E. Marzierli, N. Boiga, I. Cela, L. Aprili, S. Sacchini. Allenatore: Consonni Luigi FLAMINIA CIVITA CASTELLANA: A. De Fazio, G. Igini, A. Mariani, E. Lo Zito, A. Benedetti, A. Zanchi, D. Sirbu, N. Malaccari, G. Casoli, M. Alagia, F. Mattei. A disp: F. Faralli, M. Massaccesi, J. Falli, L. Paramatti, P. Bonifazi, M. Mazzon, S. Ciganda Forni, C. Grassi, L. Celentano. Allenatore: Nofri Onofri Federico ARBITRO: Marco Stanzani di Bologna - ASSISTENTI: Antonio Masciello di Ravenna e Gennaro Scafuri di Reggio Emilia RETI: 35' Benucci (GR)

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Serie D, Grosseto-Flaminia finisce 1-0. Seconda vittoria di fila per i biancorossi di mister Consonn Serie D, Grosseto-Flaminia finisce 1-0. Seconda vittoria di fila per i biancorossi di mister Consonn 2024-11-10T20:21:00+01:00 223 it Serie D, Grosseto-Flaminia finisce 1-0. Seconda vittoria di fila per i biancorossi di mister Consonni PT1M /media/images/CALCIO-GROSSETO-NOV-2024-111.jpg /media/images/thumbs/x600-CALCIO-GROSSETO-NOV-2024-111.jpg Maremma News Grosseto, Sun, 10 Nov 2024 20:21:00 GMT