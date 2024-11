Serie D: Fezzanese-Us Grosseto finisce 1-2- Bella e importante vittoria dei maremmani di Consonni

Grosseto: L'Us Grosseto s'impone oggi pomeriggio sul terreno del fanalino di coda Fezzanese per 2-1. Le reti per la truppa di mister Luigi Consonni portano la firma del neo acquisto Dierna e Addiego Mobilio. Adesso per i biancorossi la classifica si inizia a fare molto interessante.

FEZZANESE-GROSSETO 1-2

FEZZANESE: Pucci, Salvetti (88' Sacchelli), Selimi (89' Smecca), D’Alessandro, Gianmarresi, Masi (63' Stradini), Mariotti (63' Cantatore), Nicolini (63' Beccarelli), Lunghi, Bruccini, Loffredo. Allenatore: Ruvo

GROSSETO: Raffaelli, Cretella, Sabelli, Riccobono (46' Addiego Mobilio), Dierna, Caponi (72' Sacchini), Macchi, Possenti, Guerrini (79' Falasca), Senigagliesi (61' Benucci), Marzierli (79' Aprili). Allenatore: Consonni

RETI: 66' Dierna (GR), 71' Addiego Mobilio (GR), 83' Cantatore (FE)