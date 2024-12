Serie D: Dove acquistare i biglietti per la partita Siena-Grosseto valida per la 17esima giornata

Grosseto: Ecco dove acquistare i biglietti per la partita Siena-Grosseto valida per la 17esima giornata della SERIE D - GIRONE E, in programma alla stadio Artemio Franchi, via dei Mille 3, Siena.

Domenica 22 dicembre alle 14.30 l’U.S. Grosseto è impegnata nella trasferta contro il Siena F.C. I tifosi grossetani potranno accedere alla curva ospiti e il termine della vendita dei biglietti è sabato alle 19.00. I tagliandi sono disponibili online al link: https://www.etes.it/sale/event/82349/siena%20-%20grosseto?idProdotto=82349 . I tagliandi potranno essere acquistati anche alla Tabaccheria Stolzi Moris in Via Roma, 58, 58100 Grosseto GR

Il prezzo della curva ospiti è di 15,00€ *(Non è possibile, in fase di acquisto dei tagliandi, accedere ad alcuna riduzione per la tifoseria Grossetana). I tifosi con invalidità del 100% potranno richiedere l’accredito per l’accesso alla partita al seguente indirizzo: accrediti@sienafootballclub.com. Per tutti i bambini under 7 l’accesso allo stadio sarà gratuito tramite biglietto dedicato da stipulare esclusivamente presso i punti vendita fisici.