Dal 15 aprile decollano i nuovi voli Smallfly: l’Isola d’Elba è più connessa

Isola Elba: Dal 15 aprile 2025 prendono ufficialmente il via i collegamenti aerei operati da Smallfly tra l’aeroporto di Marina di Campo e tre importanti scali nazionali

¸Isola d’Elba, 15 aprile 2025 - Una novità attesa per il territorio, che rafforza il diritto alla mobilità dei residenti e migliora l’accessibilità dell’Isola d’Elba, grazie alla nuova convenzione con ENAC nell’ambito degli oneri di servizio pubblico (OSP).

´Nuove rotte e più frequenze nei ponti di primavera

I collegamenti interessano le seguenti tratte:

• Elba – Firenze

• Elba – Pisa

• Elba – Milano Linate

In occasione dei ponti di aprile e maggio, è stata introdotta una frequenza aggiuntiva ogni lunedì da Elba a Milano Linate e ritorno, pensata per offrire più flessibilità a chi viaggia per motivi personali o professionali.

Tariffe agevolate per residenti e categorie protette

Le nuove tratte rientrano nel regime OSP e prevedono tariffe massime agevolate per:

• Residenti sull’Isola d’Elba

• Disabili con invalidità ≥ 80%

• Over 70

• Lavoratori con sede di servizio sull’isola

• Studenti, pensionati e passeggeri per motivi sanitari

(ulteriore sconto del 10% rispetto alla tariffa residenti)

I biglietti possono essere acquistati senza costi aggiuntivi presso la biglietteria dell’aeroporto di Marina di Campo e tramite le agenzie di viaggio convenzionate dell’isola.

Smallfly: una compagnia al servizio del territorio

Con l’obiettivo di garantire continuità territoriale, puntualità e tariffe trasparenti, Smallfly si inserisce come nuovo partner della mobilità per l’Elba.

Una realtà giovane ma già solida, pensata per accompagnare lo sviluppo dell’isola e rafforzare i collegamenti con il resto d’Italia.

Per informazioni: www.smallfly.eu