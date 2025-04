Domus Socolatae: una storia toscana al profumo di cioccolato

Le fragranze al cacao protagoniste al Welcome Point di Vetrina Toscana a Grosseto

Grosseto:Una bambina, una madre, una torta al cioccolato a forma di casetta. A volte sono i gesti più semplici a dare inizio alle storie più sorprendenti. Così nasce Domus Socolatae, un progetto che affonda le radici in un ricordo d’infanzia e che oggi si fa esperienza sensoriale, visione imprenditoriale, emozione pura.

Da sabato prossimo, 19 aprile al 30 aprile, poi dal 1 all’11 maggio, il 30 e 31 maggio e infine dal 1 all’8 giugno, la collezione di fragranze al cacao firmate Domus Socolatae sarà protagonista al Welcome Point di Vetrina Toscana in Corso Carducci 25 a Grosseto, nella bottega recentemente inaugurata da Confcommercio Grosseto. La bottega sarà aperta tutti i giorni, festivi inclusi, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.30 alle 20.00.

Dietro a questo profumo – antico, profondo, evocativo – ci sono Rita Lotti e Massimiliano Cavazzoni, fondatori nel 2018 di una linea di fragranze ispirate al loro B&B Domus Socolatae, una residenza d’epoca a Follonica trasformata in rifugio elegante, accogliente, per viaggiatori sensibili e curiosi. Il nome stesso è già un viaggio: Domus, casa. Socolatae, cioccolato.

Per due anni hanno lavorato alla creazione di profumi su misura: tailor made fragrances con un tratto comune – il cacao – realizzati in serie limitata in un laboratorio artigianale di Piombino. Oggi questa collezione, che comprende cosmetici, profumi per la persona e per la casa, conquista il mercato e arriva per la prima volta a Grosseto, nel cuore della Maremma.

“Il cioccolato è il leitmotiv della nostra vita” racconta Rita Lotti. Un'affermazione che va ben oltre la simbologia golosa: il cacao è stato medicina, afrodisiaco, arte, cultura. “In Toscana, il suo arrivo nel XVII secolo, per opera dei Medici – spiega ancora Lotti - ha dato vita a una vera e propria tradizione del gusto e della raffinatezza. Lo si beveva nei salotti fiorentini, lo si usava nei rituali di benessere, lo si celebrava come profumo e come ispirazione”.

E oggi, nella storia contemporanea di Domus Socolatae, il cacao torna protagonista di una narrazione che unisce memoria personale e sensibilità globale. Rita e Massimiliano hanno infatti esteso la loro visione fino all’isola di Principe, una delle due isole della Repubblica Democratica di Sao Tomè e Principe – una delle celebri Isole del Cacao – dove hanno creato una casa lungo il fiume per viaggiatori di tutto il mondo, promuovendo un turismo sostenibile, etico, autentico.

Un viaggio tra Maremma e Africa, tra profumi e valori, che fa di Domus Socolatae un’esperienza unica, capace di raccontare con delicatezza una Toscana intima e aperta, fatta di cura, di ricordi, di sogni realizzati a piccoli passi.

“Siamo felici di ospitare un progetto così raffinato e visionario – commenta Giulio Gennari, presidente di Confcommercio Grosseto – Domus Socolatae è l’esempio perfetto di come si possa rimanere legati alle proprie radici, ma avere il coraggio e la sensibilità per aprirsi al mondo”.

Aggiunge Gabriella Orlando, direttore Confcommercio Grosseto: “Rita e Massimiliano sono imprenditori moderni, attenti, capaci di cogliere le sfide dei nostri tempi. Lavorano con passione e intelligenza, valorizzando il territorio e portando la Toscana olfattiva anche in luoghi lontani. È un onore per noi accoglierli al Welcome Point”.

Cittadini e turisti sono dunque invitati a entrare in questa piccola bottega nel centro storico di Grosseto e lasciarsi avvolgere dalle fragranze al cacao di Domus Socolatae: un percorso olfattivo e poetico che ha il sapore di casa e l’anima del mondo.