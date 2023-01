Serie A2: L'Hobbystore di scena sulla pista del Roller Matera

Grosseto: L’Hobbystore Circolo Pattinatori Grosseto, dopo aver conquistato il primo punto della stagione in un derby contro l’Acea Follonica, carico di emozioni e un pizzico di rammarico, è impegnato domenica pomeriggio (alle 18, diretta streaming sul canale Youtube della Fisr) nella lunga trasferta sulla pista della Decom Roller Matera.

I ragazzi di Carlo Gucci, che oggi rimetterà anche i pattini per dare un tocco di esperienza ai suoi ragazzi, cercheranno di proseguire la striscia positiva contro un avversario che nella gara d’apertura ha tenuto testa all’Indeco Giovinazzo, cedendo l’intera posto solo negli ultimi quindici minuti della ripresa, dopo essere stati avanti anche per 3-1.

Nel Matera c’è il dubbio di Piozzini, uno dei cardini della formazione, colpito da una pallinata. Il Grosseto, che ha condotto fino a metà secondo tempo il match contro il giovanissimo quintetto del golfo di Franco Polverini, ha lavorato bene durante la settimana per migliorare la condizione fisica e per dare continuità al suo gioco. Rispetto alla prima giornata tornerà a dar manforte all’Hobbystore Francesco Borracelli, un giocatore che può essere utile alla causa biancorossa. Lo scorso anno il duello tra Circolo Pattinatori e Roller Matera si concluse sul 5-5 sulla pista Mario Parri all’andata e con un successo locale (7-3) nel ritorno in Basilicata.

I convocati: Bruni, Del Viva; Saitta, Salvadori, Borracelli, Gucci, Nerozzi, Giusti, Alfieri, Battaglia, Bianchi.