Serie A2, Buralli: «Vittoria importante, bravi noi a rendere la partita in discesa»

Il Castiglione con il successo interno sul Salerno continua la striscia vincente. Vincono la serie B e l’under13, sconfitta per l’under15



Castiglione della Pescaia: Nell’ultima d’andata in serie A2, il 7-0 della Blue Factor al Casa Mora contro il Campolongo Hospital Salerno fa continuare la striscia vincente al quintetto di Alberto Aloisi, scavalcato però in testa alla classifica dall’Afp Giovinazzo, che ha vinto il recupero contro il Follonica. In casa biancoceleste soddisfatto della prova Federico Buralli, capocannoniere della cadetteria con 22 centri: «Non è stata una partita facile contro il Salerno – ha detto Buralli – sapevamo che loro sono un avversario che lotta fino alla fine. Siamo stati bravi a chiuderla nel primo tempo. Nella ripresa è stato più difficile giocare, abbiamo solo controllato il risultato. Voglio fare i complimenti ai più giovani che hanno avuto spazio e che stanno migliorando a vista d’occhio. Sabato prossimo contro il Forte dei Marmi vogliamo ripeterci».

Vittoria combattuta per la squadra in serie B di Enrico Mariotti: al Casa Mora il Castiglione supera un coriaceo Cgc Viareggio per 4-3 dell’ex Gino Maraborri, reti maremmane di Guarguaglini, doppietta di Perfetti e Montauti, rimanendo al comando della classifica insieme al Prato. Sconfitta per l’under 15, battuta fra le mura amiche dal Forte dei Marmi per 9-2, reti castiglionesi di Donnini e Palushi. Successo per la Skipper Beach nel recupero dell’8° giornata nell’under 13: i giovani di Alessandro Brizzi hanno regolato il Cgc Viareggio per 5-1, doppiette di Bagnoli e De Salvatore, e rete di Nucci.