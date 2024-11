Semproniano, il calendario per le visite agli assistiti del dottor Miletti

A seguito della cessazione del medico di medicina generale

Semproniano: "Gioco di squadra a Semproniano per garantire l’assistenza alle persone finora in carico al dottor Giuliano Miletti. A seguito della cessazione dal servizio di questo medico di medicina generale, l’Azienda Usl Toscana sud est, ottenuta la collaborazione da parte di altri professionisti, ha pubblicato il calendario provvisorio in attesa del nuovo incarico per il posto carente.

A Semproniano le persone potranno recarsi in ambulatorio il martedì dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 9 alle 14. Per l’ambulatorio di Catabbio il medico di medicina generale è a disposizione il martedì dalle 15 alle 16. La presente organizzazione potrà subire delle modifiche nell’ottica di un miglioramento del servizio che saranno tempestivamente comunicate", termina la nota della Asl.