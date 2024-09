Sei vincitori per la prima edizione del concorso letterario Dina Ferri a Radicondoli

Roberta Cecco, assessore alle Politiche Educative di Radicondoli: “L’iniziativa, alla sua prima edizione, ha già avuto un bel riscontro. Sono certa dunque che ci sarà una seconda edizione nel prossimo anno”.



Radicondoli: Sono sei vincitori, tre per la prosa e tre per la poesia. A loro sono andati premi in denaro, 300 euro il primo, 200 il secondo 100 il terzo per entrambe le categorie.

Si è concluso così, con la premiazione sabato scorso 14 settembre 2024 a Palazzo Bizzarrini, la prima edizione del Concorso letterario di prosa e di poesia “Dina Ferri” promosso da Aps Rabel in collaborazione con il comune di Radicondoli e la Biblioteca che ha raccolto le opere. I vincitori si chiamano Gabriella Paci, Lucia Lascialfari, Mirko Mikeletti per la categoria “silloge poetica” ed Elisabetta Antichi, Tina Caramanico e Luigi Guicciardi per la prosa.

“Congratulazione ai premiati, grazie a tutti coloro che hanno partecipato e all’associazione Aps Rabel – dice Roberta Cecco, assessore alle Politiche Culturali di Radicondoli – L’evento, alla sua prima edizione, ha già avuto un bel riscontro. Sono certa dunque che ci sarà una seconda edizione nel prossimo anno”.

“Gli obiettivi sono quelli di far crescere l’offerta culturale introducendo l’ambito poetico, letterario, fino ad oggi sperimentato con l’esperienza, a carattere locale, dei Piccoli Incontri Letterari, rivolgendosi questa volta ad un pubblico nazionale, che ha risposto al bando con un’ ampia partecipazione, da molte parti d’Italia – fa notare Cecco - Nondimeno è stata notevole anche la partecipazione della popolazione locale che ha accolto con entusiasmo l’iniziativa”.

“Altro obiettivo - prosegue - è stato quello di celebrare una poetessa del nostro territorio, Dina Ferri, di approfondire meglio la sua poetica che unisce elementi concreti tratti dalla vita rurale della prima metà del secolo scorso, da cui lei proviene, trasformandoli in riflessioni dal carattere universale. Non solo, con il concorso abbiamo ricordato anche un’altra nostra concittadina, Marta Liti, appassionata di scrittura, che ha costantemente partecipato ai Piccoli Incontri Letterari raccogliendo i suoi scritti in due libretti inediti: Le radici e le ali e Pagine di vita”.

All’iniziativa di sabato 14 settembre hanno preso parte la nipote della poetessa Dina Ferri, che ha parlato della zia ed ha letto alcune poesie, due persone molto vicine a Marta Liti, ovvero Lucia Giannini e Alessandra Mattioli, che hanno letto alcuni testi di Marta introdotti e commentati dalla figlia Nadia Franceschini, promotrice dell’evento.

Hanno recitato gli elaborati dei vincitori: Mario De Giorgis, Roberto Nanni, Rosella Pristerà, attori facenti parte dell’Associazione Rabel, capofila dell’iniziativa, e Lorella Nardi anch’essa scrittrice nonché attrice. Altra personalità da ringraziare per tutto l’evento, Mila Papucci.

Presente il sindaco del Comune di Radicondoli, Francesco Guarguaglini, che ha aperto l’evento con il suo saluto, Serena Radi della Biblioteca Comunale di Radicondoli, due musicisti Damiano Guarguaglini e Ronnie Sbaragli, alcuni esponenti del Centro di Aggregazione di Belforte e Radicondoli, tra cui Barbara Bertocci e Azzurra Mecacci. L’aperitivo finale è stato preparato dal negozio di alimentari “La Bottega di Belforte” di Antonia Melis.