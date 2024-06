Ambiente SEI Toscana: modifica all'orario di apertura dell'ufficio di Follonica 4 giugno 2024

Follonica: Dal 12 giugno sarà effettuato l’orario estivo dello sportello ex officina Cilindri (area Ex Ilva), punto fisso di 6Toscana (ritiro tessere ecc) a Follonica.

APERTURA: lunedì dalle 9 alle 13

mercoledì dalle 16 alle 20

sabato dalle 9 alle 13



