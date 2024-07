Seggiano: i primi passi della nuova Amministrazione

Seggiano: Dopo l'insediamento con il primo consiglio comunale e l'ufficializzazione delle nomine, si è svolto giovedì nella sala consiliare del comune di Seggiano, un incontro tra i dipendenti e tutti i consiglieri di maggioranza.



«È stato un incontro molto importante - afferma il vice sindaco Francesca Pieri con delega anche alle risorse umane - in cui c'è stato modo di confrontarsi con la macchina operativa del comune».

Dopo una breve introduzione del Sindaco, dove affermava la forza del comune ed elencava tutte le progettualità in campo, è stata la volta prima dei consiglieri, che si sono presentati e hanno ricordato ognuno le proprie deleghe, poi dei dipendenti, che hanno spiegato la loro mansione lavorativa. Consapevoli dell'importante mole di lavoro a cui sono sottoposti i dipendenti del comune, in seguito ai tanti bandi e progetti che abbiamo captato, ci siamo impegnati a collaborare - continua Pieri- in quelle che sono le nostre capacità e nel pieno rispetto dell'operatività del personale.

Il focus dell'incontro è stato infatti la collaborazione e il rispetto reciproco, con l'unico fine di perseguire il bene di Seggiano.

L'incontro si è concluso con un conviviale aperitivo presso il bar la Fonte.