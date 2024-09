Secondo concentramento under 16 e pallavolo Grosseto ancora imbattuto

Grosseto: Seconda giornata di concentramento a 3 squadre per la U16 della Luca Consani Grosseto al PalAzzurri che nella prima gara si impone per 2-0 nel derby cittadino contro l'Invicta. Nel secondo incontro ancora una vittoria per 2-0 contro Donoratico. Adesso attendiamo gli abbinamenti per l'ultimo concentramento previsto per domenica 29.

Le convocate: Ginevra Consani, Francesca Macchi, Matilde Marini, Lisa Sartorio, Irisi Peotta, Aurora Fanteria, Giulia Ghita, Matilde Mangani, Marina Pieraccini, Sofia Guidoni, Sofia Seghetta, Emma Rossi, Clara Balestri e Giulia Angeli.

foto di Luca Sansone.