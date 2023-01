Scuola, Rifondazione Comunista: "Mondo della scuola offeso, non per gioco"

Grosseto: «Ci troviamo ancora una volta - si legge nella nota del partito di Rifondazione Comunista circolo di Grosseto - a dover intervenire sulla questione della triste vicenda che ha visto protagonisti la maggioranza in giunta comunale e suo malgrado il mondo della scuola. A spingerci a farlo sono le dichiarazioni che abbiamo appreso dalla stampa del consigliere leghista Ludovico Baldi il quale sembra voglia giocare a fare l'offeso peccato però gli sia sfuggito un particolare ad essere offeso è il mondo della scuola e non per gioco; lo stesso consigliere afferma di non cogliere il motivo della polemica e che gli sia sfuggito il ruolo della maggioranza nella vicenda, se invece di giocare a fare il sornione offeso si fosse occupato seriamente del proprio lavoro informandosi di quello che succede avrebbe sicuramente scoperto che la maggioranza di cui fa parte in questa vicenda c'entra e come come riportato dai mezzi di informazione che parlano a chiare lettere di iniziativa intrapresa da Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lista Vivarelli Colonna e gruppo misto; se gli fosse sfuggito glielo ricordiamo noi insieme al fatto che certe dichiarazioni non hanno certo rispetto verso il ruolo che ricopre, quello di rappresentante dei grossetani».