Scuola, Fracassi (Flc Cgil): Scuola italiana sempre stata modello di inclusione

Grosseto: “È un fatto gravissimo. La scuola italiana è sempre stata un modello di inclusione. Creare classi ghetto non solo non aiuta l'integrazione, ma alimenta divisioni. Invece di separare, dovremmo fornire alle scuole gli strumenti per potenziare le competenze linguistiche e affrontare le disuguaglianze, non solo tra italiani e stranieri, ma anche tra gli stessi studenti italiani.”, così Gianna Fracassi, segretaria generale della FLC CGIL ha espresso il suo punto di vista sulla vicenda ai microfoni di Radio Cusano Campus, nel corso della trasmissione “Cinque Notizie” condotta da Gianluca Fabi, in merito alla polemica di Fondi sulle classi ghetto.



E ha poi sottolineato “La scuola deve essere messa nelle condizioni di operare in modo efficace. Serve un numero adeguato di docenti stabili, senza precarietà, e classi con una dimensione gestibile per garantire una didattica inclusiva.”, ha concluso Gianna Fracassi.