Scriabin Concert Series chiude con il piano recital di Davide De Luca

Domenica 30 aprile nella Chiesa dei Bigi l'ultimo appuntamento stagionale della rassegna



Grosseto: La rassegna “Scriabin Concert Series” propone l'ultimo piano recital della stagione: domenica 30 aprile alle ore 11 nella Chiesa dei Bigi, al Polo culturale Le Clarisse, si esibirà Davide De Luca con brani di Mozart, Brahms e Chopin. Il biglietto d'ingresso al concerto costa 10 euro (ridotto a 8 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura) e comprende la visita al Museo Luzzetti. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 392 1019472.

Davide De Luca ha iniziato gli studi di pianoforte all’età di 6 anni all’Istituto musicale comunale “Giannetti” di Grosseto con il maestro Giuliano Schiano, sotto la cui guida ha concluso il corso pre-accademico nel 2013. Nel corso degli anni, agli insegnamenti del maestro Schiano ha affiancato quelli del maestro Carlo Maria Dominici, pianista di fama e ultimo allievo del grande Arturo Benedetti Michelangeli. Ha partecipato a numerosi concorsi musicali, ottenendo sempre consensi e primi premi sia come solista che in formazioni cameristiche. Nel luglio 2016 ha conseguito la laurea triennale con il massimo dei voti e la lode, sotto la guida del maestro Hector Moreno, all’Istituto superiore musicale “Rinaldo Franci” di Siena e nel 2017 ha vinto la borsa di studio della Fondazione “Cianti-Orselli” come migliore laureato del precedente anno accademico. All’attività concertistica e di studio associa quella didattica alla Scuola di musica “Chelli” e all’Istituto musicale “Giannetti”. È direttore artistico del Festival musicale Eufonica e direttore organizzativo di Scriabin Concert Series.

La rassegna Scriabin Concert Series, organizzata dall’Associazione musicale Scriabin presieduta da Antonio Di Cristofano con il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura, tornerà in autunno.

Nella foto: Davide De Luca