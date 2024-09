Scontro tra due autovetture. Una va fuori strada e colpisce un olivo. Intervengono i pompieri

Alberese: Incidente stradale sulla strada comunale del Sorbino in località Alberese nel comune di Grosseto. Due autovetture, per cause in corso di verifica da parte della polizia municipale di Grosseto presente sul posto, sono entrate in collisione.

Nello scontro una delle due autovetture è stata sbalzata nel campo adiacente la strada comunale abbattendo una pianta di olivo. All’arrivo sul posto della squadra dei vigili del fuoco di Grosseto gli occupanti delle due autovetture erano ancora all’interno degli abitacoli anche se non incastrati. Il personale del VVF ha provveduto a coadiuvare il personale sanitario del 118 nell’estrazione del conducente ed unico occupante della vettura finita fuoristrada, per il successivo trasporto presso l’ospedale della Misericordia. Incolumi i tre occupanti dell’altra autovettura coinvolta nel sinistro.