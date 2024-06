Scontro tra due auto sulla "Scansanese", feriti un uomo e una donna

Grosseto: Attivato stamattina verso le ore 9,00 un intervento del 118 della Asl Tse per incidente stradale avvenuto nel comune di Grosseto sulla SP 159 Scansanese all'incrocio con la strada delle Bucacce.

Il sinistro ha coinvolto 2 auto che per cause in corso di accertamento si sono scontrate. Feriti una donna di 34 anni e un uomo di 44 anni che sono stati portati al PS di Grosseto in codice 2. Sono intervenuti l'automedica di Grosseto, 2 ambulanze della Misericordia di Grosseto, i Vigili del fuoco e le forze dell'ordine.