Scontro salvezza per l'Hobbystore Grosseto contro il Roller Matera

Grosseto: Smaltita la delusione per aver visto sfumare a un secondo dalla sirena la vittoria sul campo del Pumas Viareggio, il Circolo Pattinatori Hobbystore torna in pista sabato pomeriggio alle 17, sulla pista amica "Mario Parri", per misurarsi con il Decom Roller Matera in uno scontro che potrebbe risultare decisivo per la permanenza in serie A2. Al termine del campionato mancano ancora otto partite, ma prendere un buon margine di vantaggio su Matera, attualmente indietro di un punto rispetto a Salvadori e compagni, sarebbe un buon trampolino di lancio.

La trasferta in Versilia ha dimostrato le potenzialità dei biancorossi, che con una difesa quasi perfetta (a rombo e quadrato) hanno imbrigliato i ragazzi di Mirko Bertolucci.

I ragazzi di Carlo Gucci sono stati battuti a Matera per 4-2, al termine di un incontro nel quale hanno acquisito subito il doppio vantaggio, grazie alle reti di Bianchi e Salvadori, e sono andati al riposo sul 2-1. Nel confronto di sabato in via Mercurio sarà importante vincere e se possibile con due-tre reti di scarto per avere il vantaggio degli scontri diretti, in caso di arrivo in parità. Carlo Gucci anche contro il Matera scenderà in campo, lasciando la cabina di comando a Fabio Bellan. L’Hobbystore recupera Marco Bianchi e Matteo Battaglia, assente in Versilia, mentre Serse Cabella sarà impegnato a Trissino con la prima squadra della Final Four di Coppa Italia. In dubbio Lorenzo Alfieri.

I convocati: Bruni, Del Viva; Saitta, Salvadori, Borracelli, Gucci, Battaglia, Alfieri, Nerozzi, Bianchi.